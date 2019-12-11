Названы основные скандалы в жизни Андрея Макаревича





По словам самого Андрея Макаревича, его будущее определили Beatles. Когда в 12 лет будущий музыкант услышал одну из их песен, то он сразу понял, чем будет заниматься в дальнейшей жизни. Артист был трижды женат и имел несколько громких романов, однако так и не смог стать примерным семьянином. Все его браки заканчивались скорыми разводами, не помогало даже рождение детей. Как признавался сам лидер группы «Машина времени», ему легче быть холостяком, нежели женатым человеком, ведь его характер требует свободы как творческой, так и личностной.Из-за противоречивого характера Андрея Макаревича отношения с коллегами по группе у него не всегда были гладкими. Однажды музыкант даже женился на бывшей супруге Алексея Романова, другого участника «Машины времени». С тех пор отношения между коллегами сильно испортились.В последние годы Андрей Макаревич не перестал делать громких заявлений. Несколько лет назад музыкант заявил о том, что 80% населения Земли являются идиотами. Себя артист причислил к оставшимся 20%, что вызвало большую волну критики в его адрес даже со стороны поклонников «Машины времени». Сам знаменитость заявил, такая реакция общественности никак на нем не сказалась.