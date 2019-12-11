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Ученые выяснили, что поиск смысла жизни может негативно влиять на здоровье

Американские исследователи говорят, что состоявшиеся в жизни люди живут дольше чем те, которые до сих пор ищут любимое занятие. Ученые смогли выяснить, что процесс поиска смысла бытия может негативно отражаться на здоровье.

По мере того, как население США продолжает стареть, команда из Калифорнийского университета пришла к выводу, что жизненная цель сама по себе является фактором риска преждевременной смерти. Если обнаружение смысла жизни может помочь в достижении долголетия, то процесс его поиска негативно сказывается на общем состоянии организма. Исследователи изучили данные более чем 1000 взрослых американцев, которые заполнили психологические анкеты о собственных мечтах, желаниях и достижениях. Те, кто считали себя состоявшимися индивидами, сообщали о лучшем физическом и психическом благополучии, имея тенденцию к долговременной жизни. "Искатели", в то же время, имели самые худшие показатели не только в ощущении счастья, но и когнитивного функционирования.

Для точного определения результатов, респондентов просили просили подтвердить или опровергнуть такие высказывания, как "Я ищу цель и миссию для своей жизни" или "Я обнаружил удовлетворяющую жизненную цель". Большинство людей выходят на пенсию в возрасте от 60 до 65 лет, поэтому развитие более стабильной карьеры ведет и к более ясному пониманию смысла жизни. Если кому-то еще нет двадцати, он не уверен в собственной профессии, спутнике жизни и собственной личности. Раннее понимание любимого дела и положения в обществе может помочь в достижении долгого и счастливого бытия. Для будущих исследований команда планирует изучить другие области человеческой психики, включая мудрость, одиночество и сострадание, чтобы увидеть, как они влияют на организм.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:40

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