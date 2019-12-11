Ученые выяснили, что поиск смысла жизни может негативно влиять на здоровье





По мере того, как население США продолжает стареть, команда из Калифорнийского университета пришла к выводу, что жизненная цель сама по себе является фактором риска преждевременной смерти. Если обнаружение смысла жизни может помочь в достижении долголетия, то процесс его поиска негативно сказывается на общем состоянии организма. Исследователи изучили данные более чем 1000 взрослых американцев, которые заполнили психологические анкеты о собственных мечтах, желаниях и достижениях. Те, кто считали себя состоявшимися индивидами, сообщали о лучшем физическом и психическом благополучии, имея тенденцию к долговременной жизни. "Искатели", в то же время, имели самые худшие показатели не только в ощущении счастья, но и когнитивного функционирования.Для точного определения результатов, респондентов просили просили подтвердить или опровергнуть такие высказывания, как "Я ищу цель и миссию для своей жизни" или "Я обнаружил удовлетворяющую жизненную цель". Большинство людей выходят на пенсию в возрасте от 60 до 65 лет, поэтому развитие более стабильной карьеры ведет и к более ясному пониманию смысла жизни. Если кому-то еще нет двадцати, он не уверен в собственной профессии, спутнике жизни и собственной личности. Раннее понимание любимого дела и положения в обществе может помочь в достижении долгого и счастливого бытия. Для будущих исследований команда планирует изучить другие области человеческой психики, включая мудрость, одиночество и сострадание, чтобы увидеть, как они влияют на организм.