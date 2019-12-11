АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Темпы потери льда в Гренландии оказались в 7 раз больше…
EUR 70.39 USD 63.58
Курс валют на 11.12.2019

«Скатилась вниз»: Мария Кончаловская призналась в совершении большой ошибки

Мария Кончаловская призналась, что совершила большую ошибку. Она не смогла приспособиться к жизни в Санкт-Петербурге.

Мария Кончаловская, дочь Егора Кончаловского и Любови Толкалиной, не смогла укорениться в Санкт-Петербурге. Осенью, переехав ради учебы, она поняла, что не может принять новый для нее город. Мечты о поступлении в Академию художеств не сбылись. Наследнице звездной пары очень сложно признать ошибки, и она ощущает только исчезновение вдохновения. Ее мечты рисовали встречи с творческими людьми, наслаждение атмосферой, но появилась лишь апатия.

Мария Кончаловская планирует к праздникам вернуться в Москву, ведь Северная столица не смогла принять ее. Дочь Толкалиной предполагает, что с приходом холодов просто скатилась вниз. Возможно, после долгих раздумий и собственную свадьбу сыграет в столице. Ее возлюбленный Никита сделал девушке предложение. Он старше Марии Кончаловской на восемь лет, но разница в возрасте никак не ощущается.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 10:33

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты: "Смартфоны без кнопок и разъемов заполнят рынок в…
Эксперты назвали автомобили из коллекции актера Стивена…
Владимир Зеленский и Анастасия Заворотнюк оказались самыми популярными деятелями в…
Елена Малышева объяснила опасность популярных косметологических…
Microsoft настаивает на переходе пользователей с Windows 7 на Windows…
Каждая восьмая семья в мегаполисах России живет за счет…
Азиза сообщила о реальной причине смерти Юлии…
Супруга Бориса Щербакова призналась, что не таит обиды на мужа из-за…
Селен способен бороться с раком и ускорять восстановление…
Бизнесмен из Дагестана создал приложение для сбора средств на…
Марина Африкантова станет победителем конкурса "Человек года" по версии его…
Ученые выяснили, что поиск смысла жизни может негативно влиять на…
Майя Донцова разоблачила мнимую беременность, подвергнув себя сложным…
«Скатилась вниз»: Мария Кончаловская призналась в совершении большой…
Названы основные скандалы в жизни Андрея…
Замоскворецкий суд удивился миллионам Элины…
Как повысить правовую грамотность россиян, обсудили в Экспертном…
Иван Жидков заявил, что дочь от Татьяны Арнтгольц не спрашивает, почему он не живет с…
Анастасию Стоцкую утомило очередное сравнение ее детей с наследниками Филиппа…
Анастасия Балинская: "Я поила его месячными, он кормил меня…
В России создали эффективную нанозащиту для деталей…
Дмитрий Тарасов и беременная Анастасия Костенко разыграли…
iPhone 4 возглавил ТОП-100 самых значимых гаджетов…
Маджед Гиагиа: "Я отправил смайл Виктории Романец по…
Брэд Питт высказался о своих романах после расставания с Анджелиной…
Звезда проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель разочаровала поклонников нелепыми…
Любовь Успенская поддала критике Юрия Лозу за попытки "очернить талантливых…
Эксперты не разделяют пессимизм анонимных сотрудников Банка…
Бари Алибасов заявил, что белые медведи помешали его романтическим отношениям с Софией…
Тест со стулом может выявить рак легких на ранних…
Ведущий “Званого ужина” Григорий Шевчук спас семейную пару во время…
В Приморе в ДТП с участием 18 авто пострадали четыре…
Звезда проекта "Дом-2" Маша Кохно: "Муж собрал мои вещи и выбросил на…
«Цветные носки»: Меган Маркл посоветовала дарить мужчинам на Рождество необычные…
Темпы потери льда в Гренландии оказались в 7 раз больше…
Ученые установили роль кофе в снижении риска развития болезни Альцгеймера и…
Эксперты оценили производительность смартфона Asus ZenFone…
Звезды "Дом-2" Илья Яббаров и Анастасия Голд устроили драку на…
Анастасия Балинская рассказала, что они с Алексеем Кудряшовым не спали на протяжении месяца до…
Названы основные условия для создания идеального…
Просмотреть все новости