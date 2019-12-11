«Скатилась вниз»: Мария Кончаловская призналась в совершении большой ошибки





Мария Кончаловская, дочь Егора Кончаловского и Любови Толкалиной, не смогла укорениться в Санкт-Петербурге. Осенью, переехав ради учебы, она поняла, что не может принять новый для нее город. Мечты о поступлении в Академию художеств не сбылись. Наследнице звездной пары очень сложно признать ошибки, и она ощущает только исчезновение вдохновения. Ее мечты рисовали встречи с творческими людьми, наслаждение атмосферой, но появилась лишь апатия.Мария Кончаловская планирует к праздникам вернуться в Москву, ведь Северная столица не смогла принять ее. Дочь Толкалиной предполагает, что с приходом холодов просто скатилась вниз. Возможно, после долгих раздумий и собственную свадьбу сыграет в столице. Ее возлюбленный Никита сделал девушке предложение. Он старше Марии Кончаловской на восемь лет, но разница в возрасте никак не ощущается.