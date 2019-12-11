Замоскворецкий суд удивился миллионам Элины Быстрицкой





О пропаже 38 млн. рублей со счетов актрисы стало известно, когда ее сестра София Шегельман решила увезти родственницу в Израиль. После неудачной попытки оказалось, что пропали не только сбережения, но и паспорт знаменитости. По поводу утерянных денег банк заявил, что все они были сняты со счетов по доверенности бывшего концертного директора Быстрицкой Ксении Рубцовой. Стоит отметить, что против нее сразу же завели судебное дело по 159-й статье УК РФ – мошенничество в особо крупных размерах.Как выяснилось, деньги пропали еще и из дома Элины Быстрицкой. После смерти актрисы Малый театр по неизвестной причине продолжал выплачивать ей заработную плату в сумме 160 тыс. рублей еще 10 месяцев. Когда сестра кинозвезды решила проверить банковский счет, на нем оказалось всего 62 тыс. рублей. На заседании Замоскворецкого суда возникло множество вопросов. В первую очередь о том, откуда у пожилой актрисы на банковских счетах такие деньги.