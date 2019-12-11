Иван Жидков заявил, что дочь от Татьяны Арнтгольц не спрашивает, почему он не живет с ними

После развода Иван Жидков и Татьяна Арнтгольц стараются, чтобы их дочь Мария не чувствовала себя обделенной родительским вниманием. Актер считает, сейчас они с бывшей женой начали общаться гораздо лучше, чем во время брака. Он объясняет это заслугой Арнтгольц, которую назвал прекрасным человеком. Кинозвезда отметил, добротой и деликатностью отличается также их 10-летняя дочь, которая никогда не спрашивала, почему отец не живет вместе с матерью. Однако артист постоянно находится на связи с наследницей и даже может отправиться с ней на прогулку в любое время.С матерью двухлетнего сына Степана Ивану Жидкову не удалось расстаться друзьями, но она позволяет ему проводить время с ребенком. Сейчас актер обустраивает детскую и ищет няню-педагога, чтобы наследник жил у него и бывшей избранницы в формате "50 на 50".