В России создали эффективную нанозащиту для деталей автомобилей





Специалисты отмечают, что эту методику также можно использовать для производства специальных инструментов и конструкций. В основе нанозащиты лежит покрытие, состоящее из титана, никеля, алюминия, углерода и азота. Все они наносятся на поверхность материала в вакуумной камере с использованием ионно-плазменного осаждения. Во время процедуры поток ионов аргона выбивает атомы с поверхности инструмента и переносит их на изделие. В результате образовывается твердая нанозащита, значительно увеличивающая все основные характеристики материала: он становится прочнее и значительно повышается его долговечность. Разработка позволяет предотвратить износ, окисление и коррозию металла в самых разных условиях его использования.Примечательно, что такая технология при всем этом является и экологичной. Она приводит к снижению выбросов в атмосферу неполезных веществ и соединений, а также позволяет избежать применения в процессе нанесения нанозащиты опасных для здоровья и окружающей среды токсинов. Данная разработка в скором времени может выйти за пределы автомобильной индустрии, и ее начнут применять и в других отраслях промышленности.