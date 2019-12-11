Анастасию Стоцкую утомило очередное сравнение ее детей с наследниками Филиппа Киркорова

Недавно состоялся новогодний детский бал Tatler, на котором присутствовала Анастасия Стоцкая с детьми. Сын звезды, 8-летний Александр, признался, что его слишком часто сравнивают с Киркоровым и путают с его наследником Мартином. Со временем ему надоели постоянные напоминания о другой семье. Сын Стоцкой не считает, что чем-то похож на своего сверстника. От подобных намеков устала также певица, которая предупредила подписчиков в Instagram в том, что будет блокировать тех, кто пишет в комментариях подобные “нелепицы”.Недавно под новым фото с двухлетней дочерью Верой звезда пристыдила тех, кто посчитал ребенка поразительно похожим на Киркорова. Однако некоторые все же рассмотрели сходство во внешности между Стоцкой и ее детьми.