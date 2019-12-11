Брэд Питт высказался о своих романах после расставания с Анджелиной Джоли





Брэд Питт признался, что уже давно привык ко всем слухам, появляющимся вокруг него и его семьи. В 90-е актеру было не по себе от такого общественного внимания, поэтому он большую часть времени скрывался от журналистов. Позже артист смирился с подобным положением дел и даже признался себе, что сам выбрал этот путь для своей жизни, поэтому жаловаться не было никакого смысла. Тогда знаменитость и начал жить публично, с тех пор он больше не избегает камер.При этом Брэд Питт отметил, что даже сложно представить, сколько романов ему приписали за последние 3 года после расставания с Анджелиной Джоли. Актер заявил, какой бы не была цифра – она явно не соответствует действительности. По словам звезды, он не старается сознательно избегать отношений, однако при этом нельзя сказать, что ищет их. Артист считает, в подобных вопросах нужно занимать исключительно такую позицию.Напомним, недавно американские СМИ начали сообщать о романе Брэда Питта и 30-летней актрисы Алии Шокат. Подтвердить такую информацию никто так и не смог. Тем временем, актер до сих пор не закончил развод с Анджелиной Джоли, звезды все еще занимаются юридическими вопросами.