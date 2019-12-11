Любовь Успенская поддала критике Юрия Лозу за попытки "очернить талантливых людей"





В новом выпуске ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия-1" обсуждались гастроли Софии Ротару в России. Юрий Лоза своеобразно отреагировал на вопрос ведущего о том, как артист относится к выступлению украинских исполнителей во время ухудшения отношений между двумя странами. Певец сообщил, что всецело поддерживает 72-летнюю звезду, а её негативные слова в адрес РФ называет "надуманными". По мнению Лозы, музыканты из соседнего государства имеют полное право давать концерты, поскольку отечественные артисты тоже развлекают украинцев.Присутствующую в студии Любовь Успенскую возмутили заявления поэта-песенника о том, что представители шоу-биза платят со своих гастролей "налог на армию" в пользу ВС Украины. Среди обвиняемых знаменитостей, Лоза упомянул и "королеву русского шансона". Последняя раскритиковала позицию композитора, назвав её "пустой и полной злобы". Успенская утверждает, что её единственным желанием является радовать людей музыкой, а не мнимые политические интриги, а слова Лозы она считает "попытками унизить и очернить талантливых людей".