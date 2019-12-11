Бари Алибасов заявил, что белые медведи помешали его романтическим отношениям с Софией Ротару

Бари Алибасов не смог пройти мимо скандала, связанного с Софией Ротару, которая в прошлом была его любимой женщиной. Артист считает, не нужно осуждать певицу за стремление работать в России, поскольку исполнительница многое дала российской публике и заслужила ее признательность.Алибасов напомнил, его брак с Ротару не сложился, а виноватыми в этом он считает белых медведей. Дело в том, что пара вместе 9 месяцев гастролировала на севере страны, начиная с Южно-Сахалинска и заканчивая Эгвекинотом. Артист сделал возлюбленной предложение, и она ответила согласием, но потом ему пришлось уехать. Пара готовилась к свадьбе, но церемония так и не состоялась.Бари Алибасов уверен, именно белые медведи разлучили его с возлюбленной, о чем сообщил в интервью ФАН.