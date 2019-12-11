Тест со стулом может выявить рак легких на ранних стадиях





Все знают о том, что эффективность лечения рака зависит от того, насколько быстро он был обнаружен. Именно поэтому многие ученые и медики занимаются разработкой новых техник и методик диагностирования разных видов онкологии, однако в некоторых случаях они не нужны. Рак легких, например, можно обнаружить с помощью простого теста со стулом, проведенного в домашних условиях. Для этого человеку необходимо сесть на него, а потом постараться встать без помощи посторонних предметов и опоры на них. Если это удалось сделать – все хорошо, а если нет – то это повод обратиться к врачу.Причина такой взаимосвязи теста со стулом и рака легких заключает в том, что данная онкология приводит к нарушениям в координации человека, у него ухудшается равновесие и нередко встречаются проблемы с мышцами, они значительно слабеют. Именно поэтому люди с таким диагнозом могут потерять возможность самостоятельно пониматься после нахождения в положении сидя.К другим симптомам рака легких ученые отнесли постоянную слабость, отдышку, нарушение зрения, болевые ощущения при дыхании, потерю веса и аппетита, частый кашель, иногда с кровью, а также сложности при вдохе и выходе.