В Приморе в ДТП с участием 18 авто пострадали четыре человека





Согласно предоставленным данным инцидент произошел около 03:30 мск в Надеждинском районе. В частности, разминуться транспорт не смог на 10-м км автодороги Новый — Де-Фриз — Седанка — Патрокл. Имели место три столкновения, суммарно в них участвовали 18 авто, а травмы получили четверо граждан. Известно, что движение транспорта осуществлялось по объездной автодороге через Вольно-Надеждинское.К ликвидации ДТП пришлось привлечь более 10 единиц техники и 32 человека личного состава спецслужб. В обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники местных органов правопорядка.