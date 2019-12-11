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«Цветные носки»: Меган Маркл посоветовала дарить мужчинам на Рождество необычные подарки

Меган Маркл в 2014 году на своем личном сайте The Tig рассказала о том, как женщинам стоит поздравлять своих мужчин на Рождество. Тогда еще известная актриса посоветовала дарить необычные подарки, например, цветные носки.
«Цветные носки»: Меган Маркл посоветовала дарить мужчинам на Рождество необычные подарки

После того, как Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри, она удалила свой личный сайт, однако ее поклонники смогли восстановить его версию до удаления. Там они нашли статью, датированную 2014 годом. В ней актриса советует женщинам, как им правильно поздравлять мужчин на Рождество. Знаменитость советует отказаться от банальных подарков и выбирать такие вещи, которые запоминаются и остаются в памяти.

Именно поэтому Меган Маркл из 2014 года не советует ходить по распродажам перед Рождеством, так как подобные покупки никогда не будут осознанными. Для их выбора необходима спокойная и творческая атмосфера. Актриса советовала отказаться от футболок, часов или других обычных подарков. С списке предложений от знаменитости оказались цветные носки, бритвенный набор с инициалами мужчины, музыкальный проигрыватель, запонки или красивая картина.

Напомним, предстоящее Рождество Меган Маркл и принц Гарри будут отмечать не в Великобритании, а в США. Герцог и герцогиня Сассекские отправятся в Калифорнию, где проживает мать бывшей актрисы Дория. Изначально члены королевской семьи должны были отмечать праздник в компании Елизаветы II.

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Общество
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 08:46

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