МФО больше не должны пугать заемщиков





Столь пессимистичная оценка, по словам эксперта в области развития МФО Алексея Стальнова, не соответствует действительности. По мнению специалиста, на данный момент Центробанк значительно увеличил контроль за рынком микрофинансирования. В частности, обязательным требованиям для всех работающих здесь компаний является капитал не менее 70 миллионов рублей, которые в случае банкротства должны пойти на покрытие инвестиций.Информацию о том, что более 6000 нелегальных компаний сегодня маскируются под МФО и МФК была опровергнута экспертом. Подобные заключения, по словам Стальнова, связаны с тем, что по причине озвученных ранее повышенных требований со стороны ЦБ, многие компании такого рода не прошли порог соответствия и потеряли возможность привлекать инвестиции. В то же время оставшиеся на этом рынке МФО, как отметил Алексей, являются достаточно надежными. Ну а конкуренция сегодня является умеренной.В то же время Стальнов отметил продолжающуюся оставаться крайне низкой финансовую грамотность населения. Так что даже несмотря на право запросить у микрофинансовой компании любую информацию, все равно мешает инвесторам принять правильное решение о целесообразности таких вложений. Исправить ситуацию должны сами МФО, которым необходимо вести политику доступности и открытости. Это, а также высокая доходность таких инвестиций, не замедлит сказаться на росте столь перспективного рынка.