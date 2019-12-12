Никто не может реалистично оценить бедность и реальные доходы россиян





По словам эксперта по развитию МФО Алексея Стальнова, оценить величину работающего населения в России вообще непросто. Ведь сейчас в стране процветает неформальная занятость, когда работает множество компаний с уставным капиталом в 10-100 тысяч рублей и без работников в штате. Поэтому к официальной статистике Росстата эксперт относится со скепсисом.С другой стороны Алексей отметил, что по инициативе Центробанка внесены поправки в нормативные акты налогового направления. В III квартале 2018 года процент дохода с прибыли, который должны уплачивать компании, изменился. В связи с этим улучшение взаимодействия налоговиков и Росреестра может позитивно сказаться на точности статистических данных.Стальнов также прокомментировал ситуацию с увеличением количества выдаваемых МФО кредитов. По мнению эксперта, за последнее время все больше россиян берут такие займы для приобретения продуктов питания. Сам по себе такой способ кредитования, конечно же, не способен решить проблему бедности, а может только отсрочить ее наступление.