Темпы потери льда в Гренландии оказались в 7 раз больше ожидаемых





Такие результаты были получены благодаря соединению разных исследований на тему темпов потери льда в Гренландии с 1992 по 2018 год. Оказалось, что в 90-х этот показатель составлял около 33 млрд тонн, а в 2010-х вырос до 254 млрд тонн. Эксперты отмечают, что самым неудачным для данного острова выдался 2011 год, тогда он потерял 335 млрд тонн. Подобные результаты исследования американских институтов поддержали представители NASA и Европейского космического агентства (ESA).Согласно предыдущим прогнозам ученых, до 2100 года уровень мирового океана должен был подняться на 60 сантиметров, однако теперь этот показатель необходимо будет пересмотреть. С учетом ускорения таяния льдов в Гренландии он может составит 67 сантиметров. Изначально считалось, что такие изменения приведут к тому, что жилища 360 млн человек будут затоплены и станут непригодными для жизни, а теперь этот прогноз увеличен до 400 млн человек.Также стоит отметить, что в данных исследованиях отсутствуют результаты потери льда в Гренландии за 2019 год. Согласно информации ученых, этот год может стать рекордным из-за больших лесных пожаров в Сибири и Аляске, а также других факторов.