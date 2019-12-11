Ученые установили роль кофе в снижении риска развития болезни Альцгеймера и Паркинсона





Впервые в истории большинство людей могут ожидать, что они доживут до 60 лет, однако с возрастом риск заболевания и инвалидности возрастает. Согласно оценкам, число заболевших болезнью Альцгеймера в мире возрастет с 75 млн в 2030 году и до 132 млн в 2050 году. Болезнь Паркинсона, второе наиболее распространенное возрастное нейродегенеративное заболевание, ежегодно поражает 7 миллионов человек во всем мире. Исследования показали, что образ жизни может сильно повлиять на развитие недуга. В новом докладе, написанном доцентом Элизабет Ротенберг из Университета Кристианстад, обсуждается роль пищевых компонентов в снижении риска нейродегенеративных расстройств. В работе рассматриваются механизмы, связанные с положительными тенденциями между кофе и болезнями Альцгеймера и Паркинсона.Исследования показывают, что регулярное употребление кофе в течение всей жизни может оказывать защитное действие, связанное с ухудшением когнитивных функций и нейродегенеративными состояниями. Однако мужчины могут получить больше пользы от данного напитка, чем женщины, что объясняется конкуренцией эстрогена с активным веществом в нем.