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Эксперты не разделяют пессимизм анонимных сотрудников Банка России

Независимые эксперты не разделяют пессимизм анонимных сотрудников Банка России, прогнозирующих новый финансовый кризис. Удар по экономике может повторить ситуацию 1998 и 2008 годов. Не исключены более серьезные последствия.
Эксперты не разделяют пессимизм анонимных сотрудников Банка России

Эксперт Алексей Стальнов, занимающийся вопросами развития МФО, рассказал, что доходы населения действительно снижаются, но данный фактор влияет на финансовую систему только в паре с ростом стоимости услуг и товаров. В такой ситуации долговая нагрузка на граждан остается неизменной или резко увеличивается. В связи с этим прогноз сотрудника регулятора о «крушении» экономики чрезмерно пессимистичный.

В статье говорится, что россияне, добросовестно выплачивающие кредиты, переплачивают по процентам, так как обеспечивают возвратность займов 4-6 должников. Эксперт согласен с общей идеей, но указанные в ней данные считает преувеличением. Что касается грабительских ставок, то и здесь в ЦБ предоставили недостоверные данные. На рынке микрофинансирования сохраняется здоровая конкуренция, поэтому многие МКО предоставляют клиентам большой ассортимент процентный сборов, зависящий от доходов, срока кредитования и других факторов.

Эксперт усомнился в высказывании о несостоятельности небольших банков, так как в статье говорится, что регулятор отзывает лицензии только у учреждений, которые длительное время демонстрируют нехватку оборотных средств. Некрупные финансовые организации действительно часто попадают под «удар», но из-за своей рискованной стратегии по покупке валюты в неблагоприятное время или кредитовании собственных проектов.

Стальнов верит в банковскую систему России, поскольку видит динамичные изменения экономической отрасли, которая выстояла в сложной геополитической обстановке и при быстро меняющихся международных отношениях. Несмотря на сложности, россияне продолжают охотно брать займы, а значит, говорить о кризисе рано.

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Экономика
Добавил: Роман Сегодня, 09:15

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