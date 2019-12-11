Эксперты не разделяют пессимизм анонимных сотрудников Банка России





Эксперт Алексей Стальнов, занимающийся вопросами развития МФО, рассказал, что доходы населения действительно снижаются, но данный фактор влияет на финансовую систему только в паре с ростом стоимости услуг и товаров. В такой ситуации долговая нагрузка на граждан остается неизменной или резко увеличивается. В связи с этим прогноз сотрудника регулятора о «крушении» экономики чрезмерно пессимистичный.В статье говорится, что россияне, добросовестно выплачивающие кредиты, переплачивают по процентам, так как обеспечивают возвратность займов 4-6 должников. Эксперт согласен с общей идеей, но указанные в ней данные считает преувеличением. Что касается грабительских ставок, то и здесь в ЦБ предоставили недостоверные данные. На рынке микрофинансирования сохраняется здоровая конкуренция, поэтому многие МКО предоставляют клиентам большой ассортимент процентный сборов, зависящий от доходов, срока кредитования и других факторов.Эксперт усомнился в высказывании о несостоятельности небольших банков, так как в статье говорится, что регулятор отзывает лицензии только у учреждений, которые длительное время демонстрируют нехватку оборотных средств. Некрупные финансовые организации действительно часто попадают под «удар», но из-за своей рискованной стратегии по покупке валюты в неблагоприятное время или кредитовании собственных проектов.Стальнов верит в банковскую систему России, поскольку видит динамичные изменения экономической отрасли, которая выстояла в сложной геополитической обстановке и при быстро меняющихся международных отношениях. Несмотря на сложности, россияне продолжают охотно брать займы, а значит, говорить о кризисе рано.