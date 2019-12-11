Звезды "Дом-2" Илья Яббаров и Анастасия Голд устроили драку на Острове
Бывшие влюбленные Анастасия Голд и Илья Яббаров не смогли понять друг друга и в итоге подрались. Все началось, когда Яббарову не совсем понравилось, как его назвала Голд во время разговора с Александром Ботнарем. Звезда "Дом-2" Илья Яббаров начал кидать в свою бывшую возлюбленную всем, что попадалось под руку.
Илья Яббаров не понял Анастасию Голд, и все закончилось столкновением. Так, Голд попросила вновь прибывшего участника Александра взять ее бывшего за "шкварник" и перенести его в бунгало. Однако, когда Илья услышал подобное выражение в свой адрес, то уже не смог сдержаться.
Сначала Яббаров начал бросать в Голд остатками пищи со стола, и она спряталась за диваном и даже смеялась, так как воспринимала происходящее в шутку. Но когда в нее полетели уже более тяжелые предметы, то она поняла - все достаточно серьезно. Стоит отметить, что Илья сделал ей очень больно.
Илья Яббаров не понял Анастасию Голд, и все закончилось столкновением. Так, Голд попросила вновь прибывшего участника Александра взять ее бывшего за "шкварник" и перенести его в бунгало. Однако, когда Илья услышал подобное выражение в свой адрес, то уже не смог сдержаться.
Сначала Яббаров начал бросать в Голд остатками пищи со стола, и она спряталась за диваном и даже смеялась, так как воспринимала происходящее в шутку. Но когда в нее полетели уже более тяжелые предметы, то она поняла - все достаточно серьезно. Стоит отметить, что Илья сделал ей очень больно.