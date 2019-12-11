Дмитрий Тарасов и беременная Анастасия Костенко разыграли "драку"
Всего пару недель назад известного футболиста Дмитрия Тарасова критиковали из-за того, что Ольга Бузова рассказала, как стала жертвой домашнего насилия. Ко всему он еще и сказал, в случае если жена выведет его из себя, то может дать ей "леща". И вот теперь Тарасов подрался с Анастасией Костенко, которая находится в положении.
Однако драка, как выяснилось не была настоящей, а специально организованной. Ее супруги устроили прямо перед своей маленькой дочкой Миланой. Столкновение между двумя молодыми родителями случилось в тот момент, когда Тарасов вернулся с работы. Для своего "боя" пара использовала игрушечные мечи, чем очень развеселила Милану, девочка просто заливалась смехом. Скорее всего драка мамы и папы, которая проходила понарошку, ей действительно понравилась.
Тем не менее, хейтеры, скорее всего, найдут то, к чему можно будет придраться в stories Тарасова, и начнут критиковать его поведение. А вот фанаты пары наоборот утверждают, что подобное поведение - яркий показатель того, что в семье очень хорошие отношения.
Однако драка, как выяснилось не была настоящей, а специально организованной. Ее супруги устроили прямо перед своей маленькой дочкой Миланой. Столкновение между двумя молодыми родителями случилось в тот момент, когда Тарасов вернулся с работы. Для своего "боя" пара использовала игрушечные мечи, чем очень развеселила Милану, девочка просто заливалась смехом. Скорее всего драка мамы и папы, которая проходила понарошку, ей действительно понравилась.
Тем не менее, хейтеры, скорее всего, найдут то, к чему можно будет придраться в stories Тарасова, и начнут критиковать его поведение. А вот фанаты пары наоборот утверждают, что подобное поведение - яркий показатель того, что в семье очень хорошие отношения.