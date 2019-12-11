Майя Донцова разоблачила мнимую беременность, подвергнув себя сложным испытаниям





Пока поклонники всячески оказывали поддержку Майе Донцовой и Алексею Купину в конкурсе "Человек года", считая, что звезда беременна, сама она опровергала подобные доводы, в то же время то и дело намекая на обратное. Так, Майя Донцова не раз уходила из студии программы "Бородина против Бузовой" по причине тошноты, а также часто жаловалась на сонливость и то, что многие запахи кажутся ей неприятными, хотя другие подобного не замечали.Теперь же Алексей Купин опубликовал снимки, на которых Майя Донцова возвращается в Периметр с очередного испытания конкурса "Человек года", еле при этом передвигая ноги. Таким образом, девушка, видимо, не была беременна, ведь в таком положении подвергать себя опасности не стала бы.