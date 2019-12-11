Анастасия Балинская: "Я поила его месячными, он кормил меня белком"
Экс-участница и звезда проекта "Дом-2" Анастасия Балинская буквально шокировала поклонников новым признанием. Несмотря на то, что блондинка, по ее словам, строит отношения с новым мужчиной, она продолжает обсуждать разрыв с Алексеем Кудряшовым. По словам девушки, во время отношений она "поила его во время менструации, а он кормил ее белком".
Экс-участники проекта "Дом-2" Алексей Кудряшов и Анастасия Балинская после расставания продолжают обсуждать подробности своих отношений. Не так давно молодой человек заявил, якобы девушка держала его возле себя только приворотом с использованием менструаций, а на самом деле не нравилась ему.
В ответ Анастасия Балинская и вовсе шокировала фолловеров, заявив, что в отношениях Алексей Кудряшов "кормил ее белком", но при этом на данный момент она чувствует себя абсолютно хорошо. Этим звезда проекта "Дом-2" ответила на заявления экс-избранника, что его жизнь из-за блондинки пошла под откос, он никак не может наладить ее.
Экс-участники проекта "Дом-2" Алексей Кудряшов и Анастасия Балинская после расставания продолжают обсуждать подробности своих отношений. Не так давно молодой человек заявил, якобы девушка держала его возле себя только приворотом с использованием менструаций, а на самом деле не нравилась ему.
В ответ Анастасия Балинская и вовсе шокировала фолловеров, заявив, что в отношениях Алексей Кудряшов "кормил ее белком", но при этом на данный момент она чувствует себя абсолютно хорошо. Этим звезда проекта "Дом-2" ответила на заявления экс-избранника, что его жизнь из-за блондинки пошла под откос, он никак не может наладить ее.