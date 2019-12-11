Звезда проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель разочаровала поклонников нелепыми бровями





После того, как Ольга Рапунцель вернулась из отпуска, в который отправилась во Владивосток, многие заметили, что молодая мамочка стала по-новому рисовать брови. Тем не менее, многие сочли их слишком широкими, особенно, когда звезда попадает в камеру крупным планом. Примечательно, что издалека лицо Рапунцель-старшей выглядит красиво, к примеру, на фото.В соцсетях поклонники даже успели найти несколько мемов, отмечая, что в скором времени Ольга Рапунцель и вовсе станет рисовать брови так, чтобы они занимали пол лба.