АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Темпы потери льда в Гренландии оказались в 7 раз больше…
EUR 70.39 USD 63.58
Курс валют на 11.12.2019

Маджед Гиагиа: "Я отправил смайл Виктории Романец по ошибке"

Экс-участница проекта "Дом-2" Виктория Романец недавно рассказала о том, что якобы ливанский бизнесмен и экс-избранник Евгении Феофилактовой Маджед Гиагиа прислал ей смайл в виде алого сердца, на что брюнетка поспешила ответить в язвительной, привычной для себя манере. Тем не менее, бизнесмен объяснил, что произошло это по ошибке, а Романец "раздула их мухи слона".
Маджед Гиагиа: "Я отправил смайл Виктории Романец по ошибке"

Экс-участница проекта "Дом-2" Виктория Романец поспешила рассказать, что якобы ливанский бизнесмен Маджид Гиагиа старается проявлять к ней знаки внимания, однако ей второй муж не нужен. По словам брюнетки, мужчина поставил под одной из ее фотографий смайл в виде алого сердца. Ситуацию поспешил объяснить сам Гиагиа.

По словам Маджида Гиагиа, он любит и уважает Евгению Феофилактову, а смайл был отправлен по ошибке. Бизнесмен отметил, что является продюсером, и ему посоветовали кандидатуру Виктории Романец в качестве актрисы для его нового фильма, однако пообщаться с брюнеткой мужчина не успел, а смайл отправил случайно.

Таким образом, отметил Маджид Гиагиа, Виктория Романец просто неправильно все поняла, ведь он даже не знает супругу Антона Гусева. Брюнетка "раздула из мухи слона", обратив внимание на смайл.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:45

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Замоскворецкий суд удивился миллионам Элины…
Как повысить правовую грамотность россиян, обсудили в Экспертном…
Иван Жидков заявил, что дочь от Татьяны Арнтгольц не спрашивает, почему он не живет с…
Анастасию Стоцкую утомило очередное сравнение ее детей с наследниками Филиппа…
Анастасия Балинская: "Я поила его месячными, он кормил меня…
В России создали эффективную нанозащиту для деталей…
Дмитрий Тарасов и беременная Анастасия Костенко разыграли…
iPhone 4 возглавил ТОП-100 самых значимых гаджетов…
Маджед Гиагиа: "Я отправил смайл Виктории Романец по…
Брэд Питт высказался о своих романах после расставания с Анджелиной…
Звезда проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель разочаровала поклонников нелепыми…
Любовь Успенская поддала критике Юрия Лозу за попытки "очернить талантливых…
Эксперты не разделяют пессимизм анонимных сотрудников Банка…
Бари Алибасов заявил, что белые медведи помешали его романтическим отношениям с Софией…
Тест со стулом может выявить рак легких на ранних…
Ведущий “Званого ужина” Григорий Шевчук спас семейную пару во время…
В Приморе в ДТП с участием 18 авто пострадали четыре…
Звезда проекта "Дом-2" Маша Кохно: "Муж собрал мои вещи и выбросил на…
«Цветные носки»: Меган Маркл посоветовала дарить мужчинам на Рождество необычные…
Темпы потери льда в Гренландии оказались в 7 раз больше…
Ученые установили роль кофе в снижении риска развития болезни Альцгеймера и…
Эксперты оценили производительность смартфона Asus ZenFone…
Звезды "Дом-2" Илья Яббаров и Анастасия Голд устроили драку на…
Анастасия Балинская рассказала, что они с Алексеем Кудряшовым не спали на протяжении месяца до…
Названы основные условия для создания идеального…
Эксперт перечислил соблюдаемые Елизаветой II рождественские…
Телеведущий Андрей Черкасов провалил кастинг новичков для проекта…
Марину Африкантову считают победительницей в конкурсе "Человек года" по версии участников проекта…
Оля Рапунцель: «Мы не богаты и не можем сами заработать на…
Девятилетний вундеркинд поссорился с руководством университета в…
Анастасия Иванова: "Анастасия Балинская и Вика Цатурян пытаются всячески мне…
Экс-участница проекта "Дом-2" Дана Николенко: "Вторую беременность буду скрывать до…
Apple продлила срок возврата товаров к Новому…
Роза Сябитова раскритиковала брак Евгения Петросяна и Татьяны…
Учёные рассказали о самых древних народах на…
Суд России не может заставить экс-короля Малайзии пройти тест…
Эксперты составили ТОП-10 новых бюджетных SUV в…
Бритни Спирс готовится к новому суду с экс-мужем Кевином Федерлайном за…
Кефир может восстановить поражённую алкоголем…
В России могут ввести денежную плату за утилизацию…
Просмотреть все новости