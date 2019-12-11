Маджед Гиагиа: "Я отправил смайл Виктории Романец по ошибке"
Экс-участница проекта "Дом-2" Виктория Романец недавно рассказала о том, что якобы ливанский бизнесмен и экс-избранник Евгении Феофилактовой Маджед Гиагиа прислал ей смайл в виде алого сердца, на что брюнетка поспешила ответить в язвительной, привычной для себя манере. Тем не менее, бизнесмен объяснил, что произошло это по ошибке, а Романец "раздула их мухи слона".
Экс-участница проекта "Дом-2" Виктория Романец поспешила рассказать, что якобы ливанский бизнесмен Маджид Гиагиа старается проявлять к ней знаки внимания, однако ей второй муж не нужен. По словам брюнетки, мужчина поставил под одной из ее фотографий смайл в виде алого сердца. Ситуацию поспешил объяснить сам Гиагиа.
По словам Маджида Гиагиа, он любит и уважает Евгению Феофилактову, а смайл был отправлен по ошибке. Бизнесмен отметил, что является продюсером, и ему посоветовали кандидатуру Виктории Романец в качестве актрисы для его нового фильма, однако пообщаться с брюнеткой мужчина не успел, а смайл отправил случайно.
Таким образом, отметил Маджид Гиагиа, Виктория Романец просто неправильно все поняла, ведь он даже не знает супругу Антона Гусева. Брюнетка "раздула из мухи слона", обратив внимание на смайл.
Экс-участница проекта "Дом-2" Виктория Романец поспешила рассказать, что якобы ливанский бизнесмен Маджид Гиагиа старается проявлять к ней знаки внимания, однако ей второй муж не нужен. По словам брюнетки, мужчина поставил под одной из ее фотографий смайл в виде алого сердца. Ситуацию поспешил объяснить сам Гиагиа.
По словам Маджида Гиагиа, он любит и уважает Евгению Феофилактову, а смайл был отправлен по ошибке. Бизнесмен отметил, что является продюсером, и ему посоветовали кандидатуру Виктории Романец в качестве актрисы для его нового фильма, однако пообщаться с брюнеткой мужчина не успел, а смайл отправил случайно.
Таким образом, отметил Маджид Гиагиа, Виктория Романец просто неправильно все поняла, ведь он даже не знает супругу Антона Гусева. Брюнетка "раздула из мухи слона", обратив внимание на смайл.