Маджед Гиагиа: "Я отправил смайл Виктории Романец по ошибке"





Экс-участница проекта "Дом-2" Виктория Романец поспешила рассказать, что якобы ливанский бизнесмен Маджид Гиагиа старается проявлять к ней знаки внимания, однако ей второй муж не нужен. По словам брюнетки, мужчина поставил под одной из ее фотографий смайл в виде алого сердца. Ситуацию поспешил объяснить сам Гиагиа.По словам Маджида Гиагиа, он любит и уважает Евгению Феофилактову, а смайл был отправлен по ошибке. Бизнесмен отметил, что является продюсером, и ему посоветовали кандидатуру Виктории Романец в качестве актрисы для его нового фильма, однако пообщаться с брюнеткой мужчина не успел, а смайл отправил случайно.Таким образом, отметил Маджид Гиагиа, Виктория Романец просто неправильно все поняла, ведь он даже не знает супругу Антона Гусева. Брюнетка "раздула из мухи слона", обратив внимание на смайл.