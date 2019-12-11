АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Темпы потери льда в Гренландии оказались в 7 раз больше…
EUR 70.39 USD 63.58
Курс валют на 11.12.2019

Телеведущий Андрей Черкасов провалил кастинг новичков для проекта "Дом-2"

Телеведущий Андрей Черкасов заинтриговал участников и телезрителей проекта "Дом-2", отметив, что теперь на реалити-шоу будут приходить интересные личности с творческим потенциалом и жизненными принципами, чем даже взбесил топовых проектантов, давно поднадоевших публике публике своими скандалами. Однако идея телеведущего не удалась, и кастинг провалился.
Телеведущий Андрей Черкасов провалил кастинг новичков для проекта "Дом-2"

Телеведущий Андрей Черкасов пообещал участникам и зрителям проекта "Дом-2" перемены и сдержал свое обещание. На реалити-шоу действительно пришла новая участница, которую сразу же назвали копией Юлии Белой. Тем не менее, самой брюнетке подобное сравнение явно не понравилось, она приревновала новую проектантку к Евгению Ромашову, напала на нее и устроила скандал.

Несмотря на ожидания Андрея Черкасова, и то, что многие перед оглашением результатов конкурса "Человек года" ведут себя практически идеально, показывая в парах идиллию, Юлия Белая продолжила скандал уже в доме. Раньше подобные выходки ожидали от Милены Безбородовой, которая, то и дело, устраивала истерики Алексею Безусу.

Однако на этот раз разбудила всех коллег прямо посреди ночи Белая, устроившая потасовку с Кудряшовым практически на ровном месте. Молодые люди разбили посуду и перевернули все вещи в своей комнате, и конфликт чуть не закончился дракой. В итоге новая идея телеведущего Андрея Черкасова рискует остаться и вовсе нереализованной, ведь внимание поклонников в эфирах привлекают все те же лица.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:04

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Приморе в ДТП с участием 18 авто пострадали четыре…
Звезда проекта "Дом-2" Маша Кохно: "Муж собрал мои вещи и выбросил на…
«Цветные носки»: Меган Маркл посоветовала дарить мужчинам на Рождество необычные…
Темпы потери льда в Гренландии оказались в 7 раз больше…
Ученые установили роль кофе в снижении риска развития болезни Альцгеймера и…
Эксперты оценили производительность смартфона Asus ZenFone…
Звезды "Дом-2" Илья Яббаров и Анастасия Голд устроили драку на…
Анастасия Балинская рассказала, что они с Алексеем Кудряшовым не спали на протяжении месяца до…
Названы основные условия для создания идеального…
Эксперт перечислил соблюдаемые Елизаветой II рождественские…
Телеведущий Андрей Черкасов провалил кастинг новичков для проекта…
Марину Африкантову считают победительницей в конкурсе "Человек года" по версии участников проекта…
Оля Рапунцель: «Мы не богаты и не можем сами заработать на…
Девятилетний вундеркинд поссорился с руководством университета в…
Анастасия Иванова: "Анастасия Балинская и Вика Цатурян пытаются всячески мне…
Экс-участница проекта "Дом-2" Дана Николенко: "Вторую беременность буду скрывать до…
Apple продлила срок возврата товаров к Новому…
Роза Сябитова раскритиковала брак Евгения Петросяна и Татьяны…
Учёные рассказали о самых древних народах на…
Суд России не может заставить экс-короля Малайзии пройти тест…
Эксперты составили ТОП-10 новых бюджетных SUV в…
Бритни Спирс готовится к новому суду с экс-мужем Кевином Федерлайном за…
Кефир может восстановить поражённую алкоголем…
В России могут ввести денежную плату за утилизацию…
«Какой важный и жизненный текст»: Софья Эрнст поделилась фотографией своего школьного…
Эксперты рассказали о пугающих оригинальных сюжетах известных…
Концерн "Калашников" провёл сравнительные тесты винтовок M4 и…
Ученые: Роды в воде не опаснее…
Американец выиграл в лотерею 500 тысяч долларов благодаря вещим…
Рэпер L’One потребовал у Black Star отчет о…
Американский полицейский освободил кота из пакета от…
"Придают выразительности взгляду": Эвелина Хромченко радуется появлению морщин вокруг…
Стас Садальский резко высказался о смерти Юрия…
Смартфон Huawei P40 получит графеновую батарею на 5500…
В Сети раскрыты подробности о новых процессорах…
Осталось 20 дня для получения софинансирования пенсий за 2019…
Jaguar Land Rover тестирует автомобили с помощью лапы…
Регина Тодоренко блеснула подтянутой фигурой в полосатом бикини на…
Экс-звезда "Дома-2" Глеб Жемчугов…
Наталья Ветлицкая получила щедрый подарок от Дмитрия…
Просмотреть все новости