Телеведущий Андрей Черкасов провалил кастинг новичков для проекта "Дом-2"





Телеведущий Андрей Черкасов пообещал участникам и зрителям проекта "Дом-2" перемены и сдержал свое обещание. На реалити-шоу действительно пришла новая участница, которую сразу же назвали копией Юлии Белой. Тем не менее, самой брюнетке подобное сравнение явно не понравилось, она приревновала новую проектантку к Евгению Ромашову, напала на нее и устроила скандал.Несмотря на ожидания Андрея Черкасова, и то, что многие перед оглашением результатов конкурса "Человек года" ведут себя практически идеально, показывая в парах идиллию, Юлия Белая продолжила скандал уже в доме. Раньше подобные выходки ожидали от Милены Безбородовой, которая, то и дело, устраивала истерики Алексею Безусу.Однако на этот раз разбудила всех коллег прямо посреди ночи Белая, устроившая потасовку с Кудряшовым практически на ровном месте. Молодые люди разбили посуду и перевернули все вещи в своей комнате, и конфликт чуть не закончился дракой. В итоге новая идея телеведущего Андрея Черкасова рискует остаться и вовсе нереализованной, ведь внимание поклонников в эфирах привлекают все те же лица.