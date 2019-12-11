Марину Африкантову считают победительницей в конкурсе "Человек года" по версии участников проекта "Дом-2"





Марина Африкантова давно считается самой спокойной участницей проекта "Дом-2", и на реалити-шоу она находится очень давно, если сравнивать с действующими ее коллегами. Именно на блондинку подписано больше всего их в соцсетях, она отлично подходит на звание победительницы, а ее пара с Романом Капаклы считается самой образцовой на проекте "Спаси свою любовь".Тем не менее, победа Марины Африкантовой выглядит достаточно правдоподобной, ведь машина на Периметре и правда стоит женская. Африкантова сделает салону отличную рекламу, организаторы покажут, что на реалити-шоу все справедливо, а пара согласится забрать деньги вместо приза, и все останутся довольны.Стоит отметить, что поклонники до сих пор хотят увидеть квартиру Романа Капаклы, которую он тоже выиграл в конкурсе "Человек года", однако до сих пор там якобы идет ремонт.