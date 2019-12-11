Оля Рапунцель: «Мы не богаты и не можем сами заработать на квартиру»





Участница и "бренд" проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель, как и все ее коллеги, всячески агитирует зрителей голосовать за ее кандидатуру, так как главный приз по результатам зрительского голосования - квартира в Москве. Сами участники реалити-шоу в рамках конкурса могут выбрать победителя конкурса "Человек года", который получит автомобиль.Оля Рапунцель отметила, что каждый день ей приходится оправдываться и отбиваться от нападок коллег, ведь практически все говорят молодой мамочке о том, чтобы Дмитрий Дмитренко сам заработал на квартиру. "Бренд" реалити-шоу уверена, что они, как никто другой, достойны победы, ведь год от года их семья растет, заработать самим на квартиру у них не получается - участники проекта "Дом-2" небогаты.Ольга Рапунцель при этом отмечает, что хуже других себя не считает, и на реалити-шоу ни один мужчина не способен заработать на квартиру в столице, нападки на Дмитрия Дмитренко несправедливы. Также молодая мамочка очень хочет победить, чтобы у ее детей было свое жилье.