Анастасия Иванова: "Анастасия Балинская и Вика Цатурян пытаются всячески мне "насолить""





Участница проекта "Дом-2" Анастасия Иванова после своего "побега" за Периметр признавалась, что якобы еще испытывает чувства к экс-возлюбленному Алексею Кудряшову. Они вместе провели ночь, но, по словам блондинки, между ними ничего не было, они только целовались в ночном клубе. Тем не менее, затем Иванова все же пришла к выводу. что любит Руслана Мацьолека, с которым на данный момент и строит отношения на реалити-шоу. Молодой человек даже успел познакомить избранницу со своей мамой, но общаются они только через соцсети, и признавался, что девушка ему очень нравится.Тем не менее, Алексей Кудряшов после проведенной ночи в компании Анастасии Ивановой понял, что еще влюблен в нее и не смог забыть. В соцсети Instagram экс-участник проекта "Дом-2" стал признаваться девушке в любви и отмечал, что готов провести с ней всю жизнь, а также вернуться в Периметр, чтобы попробовать построить отношения сначала.Однако строить отношения заново звезда "Дома-2" Анастасия Иванова решила с Русланом Мацьлеком. Она отметила, они оба делали ошибки, но решили забыть о них, простить и оставить в прошлом. Теперь молодые люди будут общаться без упреков, решая общие проблемы. По словам блондинки, в ее понимании отношения смогут продолжаться только так, если забыли - больше вспоминать не стоит. Тем не менее, она также рассказала, что экс-избранница Алексея Кудряшова Анастасия Балинская всеми способами пытается выставить Иванову в плохом свете, а ее версия произошедшего в ночном клубе отличается от того, что рассказывает молодой человек.Экс-супруга Руслана Мацьолека Вика Цатурян, в свою очередь, тоже всячески очерняет Анастасию Иванову. По словам участницы проекта "Дом-2", молодая мамочка собирает истории, которые ей присылают в Директ и публикует их, даже не разобравшись в правдивости фактов. Все рассказанное касается именно Ивановой, хотя сама блондинка не считает, что вела себя когда-либо неприлично.