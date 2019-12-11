Экс-участница проекта "Дом-2" Дана Николенко: "Вторую беременность буду скрывать до последнего"





Экс-участница проекта "Дом-2" Дана Николенко на своей странице в Instagram поделилась с поклонниками опасениями касательно второй беременности. Как оказалось, долгое время у девушки была задержка менструаций, но она списывала это на смену климата, перелет в другую страну и адаптацию к новым условиям. В итоге звезда все же решилась сделать тест на беременность, но он оказался отрицательным.Дана Николенко признавалась, она вполне готова к рождению второго малыша, ведь дети в семье - это счастье, и не нужно обязательно планировать их рождение. Морально брюнетка уже была готова к тому, что носит под сердцем брата и сестричку своего первенца. Тем не менее, тест на беременность показал одну полоску, а сразу после этого, рассказала экс-проектантка, цикл наладился.После общения с поклонниками Дана Николенко снова написала пост в Instagram, но в этот раз отметила, что если забеременеет во второй раз, не станет рассказывать об этом до последнего, пока невозможно будет скрывать интересное положение по физическим причинам. Решение было принято брюнеткой из-за того, что, по ее словам, за эти несколько дней переживаний она прочитала в свой адрес очень много критики, причем, писали ее незнакомые люди. Хейтеры настолько обидели молодую мамочку, что теперь она будет рассказывать подробности своей жизни с осторожностью.