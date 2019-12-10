Американский полицейский освободил кота из пакета от чипсов





Кот пробовал самостоятельно освободиться от пакета, который плотно застрял у него на голове, но его попытки не привели к положительному результату. От безысходности и страха, ничего не видя, животное тихонько сидело с застрявшей на голове упаковкой возле автомобиля. В это время к нему как раз приближалась собака. Сержант не оставил кота в беде. Американский полицейский попробовал снять с него ловушку, однако при попытке дотронуться до пакета, пушистик от страха убежал. Сержант пошел за ним, сумел догнать и снял с его головы упаковку от чипсов.Видео со спасением кота, размещенное в видеохостинге YouTube калифорнийским полицейским департаментом, стало вирусным. Отмечается, что при проведении «операции» по освобождению животного из ловушки никто не пострадал.