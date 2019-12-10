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Экс-звезда "Дома-2" Глеб Жемчугов спивается

Стало известно, что бывший участник телепроекта «Дом-2» Глеб Жемчугов, среди поклонников проекта известный под псевдонимом Глеб Клубничка, в данное время обитает в одном из дешёвых московских хостелов. При этом он постоянно находится в алкогольном опьянении.
Экс-звезда "Дома-2" Глеб Жемчугов спивается

По информации интернет издания журнала «Дом-2» по соседству с Глебом проживают ещё семь человек. Со слов постояльцев, бывший участник телешоу занимается только тем, что пьёт спиртное и спит.

Данная публикация вызвала громкий резонанс в Сети. Многие ужаснулись тем, в каком состоянии находится бывшая звезда телестройки. Некоторые выразили своё сочувствие по данному поводу, но среди комментариев есть и негативные. Поклонники считают, люди на телепроекте привыкают к тому, что им всё достаётся бесплатно и без особых усилий. Участники шоу уже не могут вернуться к нормальной жизни за периметром «Дом-2» и становятся беспомощными.

Напомним, Глеб Жемчугов пришёл на телепроект в 2009 года. За время своего пребывания он несколько раз покидал шоу, но каждый раз возвращался. А зрителям он запомнился своими многочисленными запоями и драками.

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Добавил: Joker Сегодня, 22:01

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