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Роза Сябитова раскритиковала брак Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой

Роза Сябитова опубликовала на своей официальной странице в социальной сети Instagram пост, который посвятила свадьбе Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой. Эксперт по отношениям раскритиковала брак, озвучив проблемы, с которыми столкнутся молодожены.
Роза Сябитова раскритиковала брак Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой

В первую очередь Роза Сябитова указала, что расписавшиеся имеют разный возраст. 74-летний юморист на 44 года старше Татьяны Брухуновой, и этот факт станет решающим в их отношениях, поскольку говорить о продолжительном совместном будущем в данной ситуации не приходится. Кроме того, телеведущая считает, социальный статус Евгения Петросяна отличается от положения его избранницы, и это также причина для отказа от свадьбы. Люди, отметила писательница, должны соответствовать друг другу и в этом параметре. Тем не менее, выделила хозяйка микроблога, заключившие брак взрослые люди и сами, наверняка, отдают отчёт своим действиям.

Поклонники в большинстве согласились со словами знаменитости, признав, они также не одобряют эту свадьбу. Не поддерживают брак Петросяна и Брухуновой подписчики по озвученным Сябитовой причинам. Многие подозревают, что чувства избранницы сатирика не искренние, и она вышла за него замуж ради материального благосостояния.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 07:01

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