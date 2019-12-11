Названы основные условия для создания идеального брака





Первое правило – в брак нужно вступать тогда, когда оба партнера готовы к таким переменам. Супруги должны иметь собственное личное пространство, зависящее только от них. Важно уметь защищать от воздействиях родных и близких друг друга. Также мужу и жене необходимо определиться, кто и какие роли выполняет в течение жизни. Кроме того, важно понимать, куда семья должна двигаться на протяжении ближайших лет.Еще одно условие идеального брака – умение получать ресурсы для жизни. Не менее важно научиться их грамотно распределять внутри семьи. С помощью ресурсов нужно создать комфортную атмосферу для обоих партнеров. Также крайне важно уметь защищать созданную атмосферу от внешнего влияния.Эксперты отмечают, для идеального брака необходимо научиться справляться с проблемами, ведь люди неидеальны, поэтому будут ошибаться. Очень часто многие семьи не готовы к расставанию с уже выросшими детьми. Именно поэтому нужно разработать план обособления наследников от родителей.Следующий важный пункт – умение приспосабливаться к переменам в личности партнера. И последний пункт включает четкое понимание, зачем человеку семья, и что он хочет от нее получить.