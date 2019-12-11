Американец выиграл в лотерею 500 тысяч долларов благодаря вещим снам





Американец рассказал, что увидел три сновидения, в которых он выигрывает полмиллиона долларов. Также сны показали, в какую именно лотерею нужно сыграть, и что нужно сделать, чтобы получить джекпот. После первого сна молодой человек сразу же приобрел лотерейные билеты. Первые пять из них оказались безвыигрышными, но он не сдавался. Купил еще столько же. Мужчина не признался, сколько именно билетов приобрел за весь период игры в лотерею, но фортуна все же улыбнулась ему. На очередном купленном билете он увидел заветную сумму и сразу не поверил своим глазам. У счастливчика даже выступили слезы.Удачливый американец планирует на выигранные деньги купить автомобиль, а остальную сумму хочет вложить в выгодный проект. «Победа определенно похожа на мою мечту», - сказал житель США журналистам.