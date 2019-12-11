АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Темпы потери льда в Гренландии оказались в 7 раз больше…
EUR 70.39 USD 63.58
Курс валют на 11.12.2019

Девятилетний вундеркинд поссорился с руководством университета в Нидерландах

Вундеркинд из Бельгии, которому всего 9 лет, поссорился с членами руководства действующего в Нидерландах Университета Эйндховена. В результате этого он рискует лишится звания самого юного обладателя диплома о получении высшего образования.

В шесть лет бельгиец перешел в старшие классы, а спустя год получил место в медцентре университета Амстердама. В 8 лет у вундеркинда уже был диплом о среднем образовании с математическим уклоном, а спустя год его зачислили на факультет электротехники другого престижного вуза. Мальчик сумел написать дипломную работу за полгода вместо трех лет и планировал защитить ее до своего 10-летия. Однако из-за спора с руководством учебного заведения бельгиец рискует завершить обучение в 2020 году. Это помешает ему забрать звание наиболее юного обладателя диплома, которым сейчас владеет американец Майкл Карни, ставший выпускником Университета Алабамы в 10 лет.

Представители руководства вуза в Нидерландах сообщили, что завершить учебу раньше вундеркинду помешали разногласия с родителями. Оказалось, они не захотели соглашаться на определенный график и в итоге забрали документы.

+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 07:45

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Приморе в ДТП с участием 18 авто пострадали четыре…
Звезда проекта "Дом-2" Маша Кохно: "Муж собрал мои вещи и выбросил на…
«Цветные носки»: Меган Маркл посоветовала дарить мужчинам на Рождество необычные…
Темпы потери льда в Гренландии оказались в 7 раз больше…
Ученые установили роль кофе в снижении риска развития болезни Альцгеймера и…
Эксперты оценили производительность смартфона Asus ZenFone…
Звезды "Дом-2" Илья Яббаров и Анастасия Голд устроили драку на…
Анастасия Балинская рассказала, что они с Алексеем Кудряшовым не спали на протяжении месяца до…
Названы основные условия для создания идеального…
Эксперт перечислил соблюдаемые Елизаветой II рождественские…
Телеведущий Андрей Черкасов провалил кастинг новичков для проекта…
Марину Африкантову считают победительницей в конкурсе "Человек года" по версии участников проекта…
Оля Рапунцель: «Мы не богаты и не можем сами заработать на…
Девятилетний вундеркинд поссорился с руководством университета в…
Анастасия Иванова: "Анастасия Балинская и Вика Цатурян пытаются всячески мне…
Экс-участница проекта "Дом-2" Дана Николенко: "Вторую беременность буду скрывать до…
Apple продлила срок возврата товаров к Новому…
Роза Сябитова раскритиковала брак Евгения Петросяна и Татьяны…
Учёные рассказали о самых древних народах на…
Суд России не может заставить экс-короля Малайзии пройти тест…
Эксперты составили ТОП-10 новых бюджетных SUV в…
Бритни Спирс готовится к новому суду с экс-мужем Кевином Федерлайном за…
Кефир может восстановить поражённую алкоголем…
В России могут ввести денежную плату за утилизацию…
«Какой важный и жизненный текст»: Софья Эрнст поделилась фотографией своего школьного…
Эксперты рассказали о пугающих оригинальных сюжетах известных…
Концерн "Калашников" провёл сравнительные тесты винтовок M4 и…
Ученые: Роды в воде не опаснее…
Американец выиграл в лотерею 500 тысяч долларов благодаря вещим…
Рэпер L’One потребовал у Black Star отчет о…
Американский полицейский освободил кота из пакета от…
"Придают выразительности взгляду": Эвелина Хромченко радуется появлению морщин вокруг…
Стас Садальский резко высказался о смерти Юрия…
Смартфон Huawei P40 получит графеновую батарею на 5500…
В Сети раскрыты подробности о новых процессорах…
Осталось 20 дня для получения софинансирования пенсий за 2019…
Jaguar Land Rover тестирует автомобили с помощью лапы…
Регина Тодоренко блеснула подтянутой фигурой в полосатом бикини на…
Экс-звезда "Дома-2" Глеб Жемчугов…
Наталья Ветлицкая получила щедрый подарок от Дмитрия…
Просмотреть все новости