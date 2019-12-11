Девятилетний вундеркинд поссорился с руководством университета в Нидерландах





В шесть лет бельгиец перешел в старшие классы, а спустя год получил место в медцентре университета Амстердама. В 8 лет у вундеркинда уже был диплом о среднем образовании с математическим уклоном, а спустя год его зачислили на факультет электротехники другого престижного вуза. Мальчик сумел написать дипломную работу за полгода вместо трех лет и планировал защитить ее до своего 10-летия. Однако из-за спора с руководством учебного заведения бельгиец рискует завершить обучение в 2020 году. Это помешает ему забрать звание наиболее юного обладателя диплома, которым сейчас владеет американец Майкл Карни, ставший выпускником Университета Алабамы в 10 лет.Представители руководства вуза в Нидерландах сообщили, что завершить учебу раньше вундеркинду помешали разногласия с родителями. Оказалось, они не захотели соглашаться на определенный график и в итоге забрали документы.