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Суд России не может заставить экс-короля Малайзии пройти тест ДНК

Оксана Воеводина не имеет возможности при помощи российского законодательства добиться выплаты алиментов от бывшего супруга Мухаммада V. Суд России не может заставить экс-короля Малайзии пройти тест ДНК, а без этого нельзя подтвердить отцовство.

Оксана Воеводина на протяжении долгого времени пытается добиться признания бывшим супругом ребёнка своим сыном. Тот не считает Леона своим наследником, и не хочет оплачивать расходы на содержания мальчика, а потому модель решила обратиться в судебную инстанцию в России. Однако уже через несколько дней отечественный суд вернул заявление, поскольку не может обязать человека, не являющегося российским гражданином, пройти тест ДНК. Теперь звезде придётся искать другой способ, чтобы получить с экс-короля Малайзии выплаты на малыша.

Известно, брак манекенщицы и монарха продлился недолго, и был расторгнут, несмотря на появление ребёнка. По словам Мухаммада V, он уличил жену в супружеской неверности, и уверен, отцом Леона является другой мужчина.

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Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 06:05

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