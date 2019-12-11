Суд России не может заставить экс-короля Малайзии пройти тест ДНК

Оксана Воеводина на протяжении долгого времени пытается добиться признания бывшим супругом ребёнка своим сыном. Тот не считает Леона своим наследником, и не хочет оплачивать расходы на содержания мальчика, а потому модель решила обратиться в судебную инстанцию в России. Однако уже через несколько дней отечественный суд вернул заявление, поскольку не может обязать человека, не являющегося российским гражданином, пройти тест ДНК. Теперь звезде придётся искать другой способ, чтобы получить с экс-короля Малайзии выплаты на малыша.Известно, брак манекенщицы и монарха продлился недолго, и был расторгнут, несмотря на появление ребёнка. По словам Мухаммада V, он уличил жену в супружеской неверности, и уверен, отцом Леона является другой мужчина.