Смартфон Huawei P40 получит графеновую батарею на 5500 мАч
Компания Huawei готовит к выходу смартфон Huawei P40. Новинка должна получить много неожиданных решений, однако главная ее особенность – производитель будет использовать графеновую батарею емкость 5500 мАч.
Данная технология позволяет делать более компактные аккумуляторы, при этом сохраняя привычные их объемы. Также считается, что графеновые батареи являются более долговечными и надежными, кроме того, они способны поддерживать высокие показатели мощности зарядки. Смартфон Huawei P40 получит аккумулятор емкостью 5500 мАч, но при этом его размеры будут на 30% меньше аналогичных комплектующих в других устройствах компании. Сообщается, что новинка должна поддерживать технологию быстрой зарядки, для восполнения 100% заряда потребуется не больше 40 минут.
Также стали известны другие технические характеристики Huawei P40. Смартфон получит 6,5-дюймовый OLED-дисплей, имеющий частоту обновления 120 Гц. Модель обзаведется датчиками основной камеры на 64 и 20 Мп. В основе устройства окажется топовый процессор китайского бренда – Kirin 990 5G. Презентация нового смартфона компании с поддержкой сетей пятого поколения намечена на первый квартал 2020 года, точная дата пока не объявлена.
Данная технология позволяет делать более компактные аккумуляторы, при этом сохраняя привычные их объемы. Также считается, что графеновые батареи являются более долговечными и надежными, кроме того, они способны поддерживать высокие показатели мощности зарядки. Смартфон Huawei P40 получит аккумулятор емкостью 5500 мАч, но при этом его размеры будут на 30% меньше аналогичных комплектующих в других устройствах компании. Сообщается, что новинка должна поддерживать технологию быстрой зарядки, для восполнения 100% заряда потребуется не больше 40 минут.
Также стали известны другие технические характеристики Huawei P40. Смартфон получит 6,5-дюймовый OLED-дисплей, имеющий частоту обновления 120 Гц. Модель обзаведется датчиками основной камеры на 64 и 20 Мп. В основе устройства окажется топовый процессор китайского бренда – Kirin 990 5G. Презентация нового смартфона компании с поддержкой сетей пятого поколения намечена на первый квартал 2020 года, точная дата пока не объявлена.
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 22:42