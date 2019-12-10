Смартфон Huawei P40 получит графеновую батарею на 5500 мАч





Данная технология позволяет делать более компактные аккумуляторы, при этом сохраняя привычные их объемы. Также считается, что графеновые батареи являются более долговечными и надежными, кроме того, они способны поддерживать высокие показатели мощности зарядки. Смартфон Huawei P40 получит аккумулятор емкостью 5500 мАч, но при этом его размеры будут на 30% меньше аналогичных комплектующих в других устройствах компании. Сообщается, что новинка должна поддерживать технологию быстрой зарядки, для восполнения 100% заряда потребуется не больше 40 минут.Также стали известны другие технические характеристики Huawei P40. Смартфон получит 6,5-дюймовый OLED-дисплей, имеющий частоту обновления 120 Гц. Модель обзаведется датчиками основной камеры на 64 и 20 Мп. В основе устройства окажется топовый процессор китайского бренда – Kirin 990 5G. Презентация нового смартфона компании с поддержкой сетей пятого поколения намечена на первый квартал 2020 года, точная дата пока не объявлена.