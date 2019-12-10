АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые тестируют интеллектуальную систему наушников для предотвращения несчастных случаев на…
EUR 70.50 USD 63.72
Курс валют на 10.12.2019

Смартфон Huawei P40 получит графеновую батарею на 5500 мАч

Компания Huawei готовит к выходу смартфон Huawei P40. Новинка должна получить много неожиданных решений, однако главная ее особенность – производитель будет использовать графеновую батарею емкость 5500 мАч.
Смартфон Huawei P40 получит графеновую батарею на 5500 мАч

Данная технология позволяет делать более компактные аккумуляторы, при этом сохраняя привычные их объемы. Также считается, что графеновые батареи являются более долговечными и надежными, кроме того, они способны поддерживать высокие показатели мощности зарядки. Смартфон Huawei P40 получит аккумулятор емкостью 5500 мАч, но при этом его размеры будут на 30% меньше аналогичных комплектующих в других устройствах компании. Сообщается, что новинка должна поддерживать технологию быстрой зарядки, для восполнения 100% заряда потребуется не больше 40 минут.

Также стали известны другие технические характеристики Huawei P40. Смартфон получит 6,5-дюймовый OLED-дисплей, имеющий частоту обновления 120 Гц. Модель обзаведется датчиками основной камеры на 64 и 20 Мп. В основе устройства окажется топовый процессор китайского бренда – Kirin 990 5G. Презентация нового смартфона компании с поддержкой сетей пятого поколения намечена на первый квартал 2020 года, точная дата пока не объявлена.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 22:42

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Рэпер L’One потребовал у Black Star отчет о…
Американский полицейский освободил кота из пакета от…
"Придают выразительности взгляду": Эвелина Хромченко радуется появлению морщин вокруг…
Стас Садальский резко высказался о смерти Юрия…
Смартфон Huawei P40 получит графеновую батарею на 5500…
В Сети раскрыты подробности о новых процессорах…
Осталось 20 дня для получения софинансирования пенсий за 2019…
Jaguar Land Rover тестирует автомобили с помощью лапы…
Регина Тодоренко блеснула подтянутой фигурой в полосатом бикини на…
Экс-звезда "Дома-2" Глеб Жемчугов…
Наталья Ветлицкая получила щедрый подарок от Дмитрия…
Певица Валерия поделилась впечатлениями от концерта перенесшего инсульт Николая…
Лолита Милявская не смогла сдержать слез на концерте Николая…
Ученые: 9 часов сна – залог лучшей успеваемости детей в…
Стало известно, как сейчас выглядит «Омама Кевина» из фильма «Один дома» Кэтрин…
Светлана Ходченкова рассказала, что иностранные мужчины ценят в русских…
«Ты - Король!»: Продюсер Виктор Дробыш рассказал о возвращении на сцену Николая…
В США пассажирку авиакомпании United Airlines в самолете искусал…
Блогер Давид Манукян впервые высказался об отношениях с Ольгой…
Марат Башаров начал замечать у себя экстрасенсорные…
Кардиолог Серебрянский заявил, что у Лужкова не было шансов…
Лариса Вербицкая посоветовала, как мотивировать себя для походов в…
Диетологи: Избыток цельных злаков приведет к нарушению работы…
«Не боюсь быть телкой»: Нино Нинидзе поблагодарила Максима Виторгана за щедрый…
«Сбербанк» подключится к системе быстрых платежей в марте 2020…
«Она обязана озорничать!»: Игорь Гуляев разъяснил любовь 70-летней Пугачевой к дерзким…
Новогоднюю программу в центре Москвы решили посвятить освоению…
Экотехнопарк "Калуга" предоставит работу местному…
В России начинается отзыв 201 автомобиля Jeep…
Психологи: Повышенная тревожность может привести к…
Артем Дзюба сыграет самого себя в фильме про…
Андрей Григорьев-Апполонов в женском наряде высказался о своей сексуальной…
Nike создала кроссовки с технологией…
Звезда «Дом-2» Алена Рапунцель считает, что достойна квартиры, потому что живет…
«Кровные» враги ушли в один год»: Ксения Собчак высказалась после смерти Юрия…
Названы 3 лучших смартфона года по версии премии PhoneArena 2019…
«Этот роман приписывали мне»: Елена Воробей высказалась о свадьбе Евгения…
«Я не меняла мужчин, как перчатки»: Ирина Понаровская благодарна всем…
Максим Галкин отреагировал на смерть Юрия…
В компании Google прокомментировали работу магазина приложений Google…
Просмотреть все новости