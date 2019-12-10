Блогер Давид Манукян впервые высказался об отношениях с Ольгой Бузовой





Ранее артистка уже опровергала подобные слухи об их отношениях и говорила, что всё это лишь догадки и вымыслы журналистов и её поклонников. В свою очередь Давид Манукян недавно поддержал Бузову, заявив, что их отношения протекают только сугубо в деловом русле, и они лишь снимаются вместе в клипах.Но все подробности своей связи с Ольгой Давид не стал раскрывать. В итоге вышло, что звёзды не слишком многословно попытались опровергнуть слухи о своих близких отношениях, тем самым оставив интригу своим почитателям. Многие поклонники певицы и блогеры до сих пор верят в то, что между Бузовой и Манукяном не только деловые отношения, а что-то более тёплое и светлое.