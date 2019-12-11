Эксперт перечислил соблюдаемые Елизаветой II рождественские традиции





По словам историков, Елизавета II в этом году также собирается отправиться в это владение. При этом не только поездка представляет традиции - в списке также и контроль праздничного убранства помещения. Правящая особа лично инспектирует, как подданные нарядили комнаты. Золотую звезду на ёлку неизменно водружает лично супруг королевы принц Филипп. Он не допускает к этому никого, считая данное действо своей обязанностью. Помимо слуг, королевскую ёлку помогают наряжать и дети, присутствующие во дворце. А вот игрушки для убранства используются самые обычные, такие, как и у большинства жителей Соединённого Королевства.Во время праздничного ужина глава королевского семейства непременно произносит тост, выпивая бокал шампанского, а затем ещё один, когда подают индейку, чествуя повара. Также Елизавета II и принц Филипп перед Рождеством посылают открытки близким. Несмотря на то, что их набираются сотни, супруги самостоятельно подписывают каждую, не прибегая с использованию трафарета или других копировальных устройств.