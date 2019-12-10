Осталось 20 дня для получения софинансирования пенсий за 2019 год
Пенсионный фонд России (ПФР) сообщил о том, что осталось всего 20 дней для получения софинансирования пенсий за 2019 год. Для этого жителям РФ необходимо оформить перевод средств лично или через работодателя. Минимальный годовой взнос составляет 2 тысячи рублей.
Данная программа рассчитана на будущих пенсионеров, желающих начать формирование пенсии заранее. Для этого государство разработало метод софинансирования отчислений. Согласно ей, средства, перечисленные россиянином в ПФР, будут продублированы в таком же размере. Этот механизм был принят для популяризации подобного вида накопления пенсии.
Получить софинансирование можно в любой момент года, однако, чтобы оформить такой перевод за 2019-й, осталось всего 20 дней. За это время россиянин должен перечислить средства на свой личный счет, это можно сделать самостоятельно или через работодателя. В первом случае надо получить инструкцию в отделения ПФР либо воспользоваться сайтом Пенсионного фонда или Госуслуг. При перечислении через работодателя необходимо обратиться с обращением в вольной форме в бухгалтерию. Стоит знать, что такие перечисления не облагаются налогом на доходы физических лиц.
Также законом предусмотрены преференции для работодателя, желающего принять участие в софинансировании пенсии. В таком случае на сумму до 12 тысяч рублей не будут начислены страховые взносы.
Данная программа рассчитана на будущих пенсионеров, желающих начать формирование пенсии заранее. Для этого государство разработало метод софинансирования отчислений. Согласно ей, средства, перечисленные россиянином в ПФР, будут продублированы в таком же размере. Этот механизм был принят для популяризации подобного вида накопления пенсии.
Получить софинансирование можно в любой момент года, однако, чтобы оформить такой перевод за 2019-й, осталось всего 20 дней. За это время россиянин должен перечислить средства на свой личный счет, это можно сделать самостоятельно или через работодателя. В первом случае надо получить инструкцию в отделения ПФР либо воспользоваться сайтом Пенсионного фонда или Госуслуг. При перечислении через работодателя необходимо обратиться с обращением в вольной форме в бухгалтерию. Стоит знать, что такие перечисления не облагаются налогом на доходы физических лиц.
Также законом предусмотрены преференции для работодателя, желающего принять участие в софинансировании пенсии. В таком случае на сумму до 12 тысяч рублей не будут начислены страховые взносы.
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 22:19