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Jaguar Land Rover тестирует автомобили с помощью лапы лабрадора

Компания Jaguar Land Rover нашла необычный способ испытания лакокрасочного покрытия своих машин. Производитель тестирует автомобили с помощью лапы лабрадора по кличке Йоги, напечатанной благодаря технологии 3D-печати.
Jaguar Land Rover тестирует автомобили с помощью лапы лабрадора

Испытание лакокрасочного покрытия машин является важной частью их подготовки к выпуску, поэтому компания Jaguar Land Rover решила найти простой, эффективный и дешевый способ проведения подобных работ. Для этого сначала хотели использовать живых собак, однако такой способ оказался слишком дорогим, поэтому ему нашли интересную замену. Представители производителя создали 3D-лапу лабрадора, имеющего кличку Йоги. С помощью нее теперь будет происходить тестирование лакокрасочного слоя автомобилей бренда.

Используя этот метод представители Jaguar Land Rover установили, что их машины могут выдерживать воздействие крупной собаки на протяжении 10 лет. Согласно результатам тестирования, после указанного срока лакокрасочное покрытие сохраняет свои особенности и не имеет следов повреждения.

Компания Jaguar Land Rover пошла дальше и запатентовала данную «технологию» испытания автомобилей, она получила наименование RoboYogi. Было отмечено, что, несмотря на простоту, эта методика является крайне эффективной, простой и главное дешевой. Ее планируют внедрить для подготовки всех будущих моделей бренда.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 22:10

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