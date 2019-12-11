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Учёные рассказали о самых древних народах на планете

Учёные провели исследование, пытаясь установить, кто же из жителей Земли имеет наиболее длинную историю. Рассказывая о самых древних народах на планете, они упомянули африканские племена, живущие обособлено от цивилизации.
Учёные рассказали о самых древних народах на планете

В научной работе учёные подтвердили: Китайская империя, Древняя Греция и Египет хоть и являются одними из первых на планете, к которым пришла слава, но не они имеют самый продолжительный род. Как оказалось, больший возраст имеют охотники-бушмены, у которых очень необычный язык, состоящий из щёлкающих звуков, а также скотоводы-готтентоты. Эти два народа относятся с самой древней расе - койсанской. Генетики утверждают, она образовалась 100 тысяч лет назад и сохранилась в почти не в изменённом виде, поскольку оба племени предпочли уединиться, избегая цивилизации, и до сих пор не имеют с современным обществом ничего общего.

Как отметили исследователи, эти небольшие группы, проживающие в африканской саванне южной части континента, сохранили почти первобытный строй и живут, заботясь только о пропитании, добывая пищу собирательством и охотой, а выживание в суровых условиях пустыни для них - самая насущная проблема.

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Наука
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 06:25

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