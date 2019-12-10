Наталья Ветлицкая получила щедрый подарок от Дмитрия Маликова

Дмитрий Маликов разрешил Ветлицкой исполнить одну песню, которую он в свое время написал для нее. Звезда считает этот подарок щедрым, а также отмечает, что на недавней встрече с композитором они договорились о совместном выступлении. Однако она не уточнила, будет ли это сольный номер или дуэт.В общении с журналистами композитор подтвердил информацию, отметив, что их встреча с Ветлицкой была исключительно деловая. В ходе разговора Маликов дал коллеге документальное разрешение на исполнение хита “Мне моя душа на исходе дня”.Как известно, осенью следующего года вернувшаяся в Россию Наталья Ветлицкая даст несколько концертов. В разговоре с Малаховым артистка напомнила, что в свое время состояла с Маликовым в романтической связи, но это уже в прошлом.