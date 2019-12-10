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Наталья Ветлицкая получила щедрый подарок от Дмитрия Маликова

Певица Наталья Ветлицкая рассказала о щедром подарке композитора Дмитрия Маликова. В разговоре с телеведущим Андреем Малаховым артистка рассказала о подготовке к гастролям по России.

Дмитрий Маликов разрешил Ветлицкой исполнить одну песню, которую он в свое время написал для нее. Звезда считает этот подарок щедрым, а также отмечает, что на недавней встрече с композитором они договорились о совместном выступлении. Однако она не уточнила, будет ли это сольный номер или дуэт.

В общении с журналистами композитор подтвердил информацию, отметив, что их встреча с Ветлицкой была исключительно деловая. В ходе разговора Маликов дал коллеге документальное разрешение на исполнение хита “Мне моя душа на исходе дня”.

Как известно, осенью следующего года вернувшаяся в Россию Наталья Ветлицкая даст несколько концертов. В разговоре с Малаховым артистка напомнила, что в свое время состояла с Маликовым в романтической связи, но это уже в прошлом.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 21:54

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