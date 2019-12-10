Экотехнопарк "Калуга" предоставит работу местному населению





Объект, который по выходу на проектную мощность сможет перерабатывать до 2 млн. тонн отходов в год, стал позитивно сказываться на Износковском районе уже на этапе строительства. К примеру, являющаяся основным инвестором компания «Профземресурс» отремонтировала множество дорог и провела работы на проектах социального назначения. В частности, в селе Шанский Завод была отремонтирована школа. Особого внимания заслуживает создание в учебном заведении современной спортивной площадки для детей.По словам генерального директора ГУП «Экотехпром» Андрея Чиркина, на данный момент на объекте «Калуга» работает уже полторы сотни человек, большинство из которых являются местными жителями. Специалисты из Москвы тоже есть, но их число минимально. В основном последние приезжают для наладки оборудования и обучения местного персонала, в то время как в основном работой будут заниматься именно местные жители.Как в свою очередь отметил гендиректор компании «Профземресурс» Олег Панкратов, на объекте «Калуга» созданы привлекательные условия, как в санитарно-бытовом плане, так и в вопросах питания. Утром комфортабельный транспорт собирает людей с окрестных населенных пунктов, а вечером – развозит обратно. Ну и, конечно же, работников привлекает большая по меркам региона зарплата в 40 тысяч рублей. Условиями труда и оплатой сотрудники полностью довольны.На территории комплекса «Калуга» располагается стационарный медпункт с врачом, а также пожарное отделение с двумя машинами. Последние готовы оперативно выехать в любой из ближайших населенных пунктов. Это еще одно доказательство той социальной поддержки, которую проводит предприятие, и которая уже была позитивно отмечена районными властями и местными жителями.Открытие экотехнопарка «Калуга» позитивно оценил глава администрации муниципального образования «Износковский район» Владимир Леонов. По словам чиновника, таких предприятий должно быть как можно больше, так как они дают людям работу и повышают условия для жизни. А это в свою очередь останавливает отток населения из сельской местности в России.