Бритни Спирс готовится к новому суду с экс-мужем Кевином Федерлайном за детей





Бритни Спирс и ее избранник были супругами всего 2 года, однако их судебные разбирательства по поводу детей продолжаются уже более 10 лет. Знаменитости постоянно пытаются получить больше прав на воспитание детей и общение с ними, и эта ситуация не заканчивается. Относительно недавно Кевин Федерлайн выиграл суд и получит новое соотношение распределения времени с наследниками: 70 на 30 в его пользу. Суд вынес такое решение после того, как поп-звезда в очередной раз оказалась в психиатрической лечебнице.Закончив курс терапии Бритни Спирс заявила, что собирается продолжить бороться за своих детей. Знаменитость подала в суд документы, требуя чтобы права на воспитание детей между ней и Кевином Федерлайном были распределены поровну: 50 на 50. В настоящий момент неизвестно, какие аргументы певица собирается приводить в суде. При этом звезда заявляет, что никогда не откажется от своих детей и будет бороться за них до конца.Также известно, что канун Рождества и сам праздник наследники проведут именно с отцом. Кевин Федерлайн не раз рассказывал о том, что опасность для детей представляет не только сама Бритни Спирс, но и ее родители.