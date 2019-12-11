Ученые: Роды в воде не опаснее обычных





Ученые из Университета Мичигана провели исследование, результаты которого опубликовали в издании Birth. Оказалось, что женщины, соглашающиеся на роды в воде, меньше рискуют получить разрывы промежности второй и первой степени тяжести. Также такой способ гарантирует снижение боли для роженицы и смягчение родового стресса новорожденного. Критики напоминают, что ребенок рискует инфицироваться или умереть в результате утопления. Из-за указанных рисков популярность таких родов снижается. В результате анализа 397 родов в воде и 2025 обычным способом выяснилось, что роженицы не продемонстрировали разницы в частоте кровотечений.Ученые уверены: присутствие профессиональных акушеров даст положительные результаты. Важно вовремя вынуть ребенка из воды, чтобы он сделал первый вдох на поверхности.