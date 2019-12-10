Лолита Милявская не смогла сдержать слез на концерте Николая Носкова

Николай Носков долгое время готовился к своему концерту, который состоялся благодаря работе певца над восстановлением после перенесенного инсульта. На выступлении звезды многие аплодировали стоя, а за кулисами Лолита Милявская и ее коллеги не смогли сдержать слез. Исполнительница заявила, она не помнит настолько мощного единения душ и не может сравнить этот концерт ни с одним другим. Артистка считает, что продюсер Виктор Дробыш сделал все для того, чтобы этот вечер состоялся.После концерта все приглашенные звезды отправились в буфет, но не для того, чтобы поесть, а для встречи с Николаем Носковым. Коллеги певца пожелали ему крепкого здоровья, а Лолита заметила, что многие рок-музыканты проигнорировали мероприятие. На поддержку звезды прибыла лишь Диана Арбенина, а также отметились Валерия с Иосифом Пригожиным, Екатерина Стриженова и другие.