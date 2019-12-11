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Концерн "Калашников" провёл сравнительные тесты винтовок M4 и АК-12

Специалисты из концерна "Калашников" проверили, как ведут себя винтовки M4 и АК-12 в равных условиях. Стрелковое оружие американского и российского производства протестировали в сложных условиях, изучив их техническое состояние.
Концерн "Калашников" провёл сравнительные тесты винтовок M4 и АК-12

В первую очередь профессионалы оценили эргономичность автоматического оружия. Оба образца оказались удобными при переноске и схожи при начале эксплуатации, в частности речь идёт о снятии оружия с предохранителя. При этом эксперты отметили, в реальной обстановке всё может перемениться. Смена магазина также у обеих винтовок не вызвала нарекания. Далее специалисты изучили динамику стрельбы, кучность попаданий, точность и отдачу. В этом образцы из США и России снова оказались равными, а вот ещё один тест, на работоспособность при отрицательных температурах, американский образец прошёл существенно хуже. Оружие намочили водой, а затем на полчаса оставили в снегу на холоде. АК-12 выдержал воздействие мороза и продолжил работать с той же эффективностью, тогда как M4 пришлось бить о стол, чтобы зарядить её, так как замёрз затвор. При попытке сменить магазин также возникли трудности - он примёрз. Поставить его обратно же не позволила кнопка фиксации, которая не нажималась из-за льда.

Винтовка американского производства является основным стрелковым оружием для войск США. Её используют повсеместно во всех родах войск. В России же продукция концерна "Калашников" только в прошлом году была поставлена на вооружение и пока не распространена в армии. Создавался же АК-12, как часть программы "Ратник", которая в будущем обеспечит российских военных современным обмундированием и вооружением.

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Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 01:33

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