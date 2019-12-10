Стало известно, как сейчас выглядит «Омама Кевина» из фильма «Один дома» Кэтрин О’Хара
В преддверии новогодних праздников зрители все чаще вспоминают картину «Один дома». Поклонники постоянно говорят о Маколее Калкине, сыгравшем Кевина, но забывают о Кэтрин О’Хара, исполнившей роль мамы главного героя. Стало известно, как сейчас выглядит эта актриса.
Когда речь заходит об актерах, сыгравших в «Один дома», чаще всего вспоминают лишь двух. В первую очередь - это Маколей Калкин, исполнивший роль Квина. Также нередко зрители вспоминают камео Дональда Трампа, который тогда еще даже не думал, что станет президентом США, хотя уже и был успешным бизнесменом и известной в США личностью. При этом остальные актеры обычно остаются без внимания зрителей, однако так происходит не всегда.
Любители кино решили узнать, как сейчас выглядит мама Кевина из «Один дома». Эту роль в культовой картине сыграла актриса Кэтрин О’Хара. После данной работы звезде не удалось добиться большого успеха в своей карьере, хотя она и продолжает активно сниматься в кино. Сейчас знаменитости - 65 лет, однако выглядит она отлично. Последняя работа О’Хара датируется 2017 годом, тогда она сыграла роль доктора Джорджины Оруэлл в фильме «33 несчастья».
Следует отметить, что в последние годы и сам Маколей Калкин решил взяться за голову и начать наверстывать упущенное. Актер стал следить за своим внешним видом, отказался от вредных привычек и получил возможность сняться в нескольких проектах, имеющих потенциал.
Когда речь заходит об актерах, сыгравших в «Один дома», чаще всего вспоминают лишь двух. В первую очередь - это Маколей Калкин, исполнивший роль Квина. Также нередко зрители вспоминают камео Дональда Трампа, который тогда еще даже не думал, что станет президентом США, хотя уже и был успешным бизнесменом и известной в США личностью. При этом остальные актеры обычно остаются без внимания зрителей, однако так происходит не всегда.
Любители кино решили узнать, как сейчас выглядит мама Кевина из «Один дома». Эту роль в культовой картине сыграла актриса Кэтрин О’Хара. После данной работы звезде не удалось добиться большого успеха в своей карьере, хотя она и продолжает активно сниматься в кино. Сейчас знаменитости - 65 лет, однако выглядит она отлично. Последняя работа О’Хара датируется 2017 годом, тогда она сыграла роль доктора Джорджины Оруэлл в фильме «33 несчастья».
Следует отметить, что в последние годы и сам Маколей Калкин решил взяться за голову и начать наверстывать упущенное. Актер стал следить за своим внешним видом, отказался от вредных привычек и получил возможность сняться в нескольких проектах, имеющих потенциал.