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Стало известно, как сейчас выглядит «Омама Кевина» из фильма «Один дома» Кэтрин О’Хара

В преддверии новогодних праздников зрители все чаще вспоминают картину «Один дома». Поклонники постоянно говорят о Маколее Калкине, сыгравшем Кевина, но забывают о Кэтрин О’Хара, исполнившей роль мамы главного героя. Стало известно, как сейчас выглядит эта актриса.
Стало известно, как сейчас выглядит «Омама Кевина» из фильма «Один дома» Кэтрин О’Хара

Когда речь заходит об актерах, сыгравших в «Один дома», чаще всего вспоминают лишь двух. В первую очередь - это Маколей Калкин, исполнивший роль Квина. Также нередко зрители вспоминают камео Дональда Трампа, который тогда еще даже не думал, что станет президентом США, хотя уже и был успешным бизнесменом и известной в США личностью. При этом остальные актеры обычно остаются без внимания зрителей, однако так происходит не всегда.

Любители кино решили узнать, как сейчас выглядит мама Кевина из «Один дома». Эту роль в культовой картине сыграла актриса Кэтрин О’Хара. После данной работы звезде не удалось добиться большого успеха в своей карьере, хотя она и продолжает активно сниматься в кино. Сейчас знаменитости - 65 лет, однако выглядит она отлично. Последняя работа О’Хара датируется 2017 годом, тогда она сыграла роль доктора Джорджины Оруэлл в фильме «33 несчастья».

Следует отметить, что в последние годы и сам Маколей Калкин решил взяться за голову и начать наверстывать упущенное. Актер стал следить за своим внешним видом, отказался от вредных привычек и получил возможность сняться в нескольких проектах, имеющих потенциал.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 21:23

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