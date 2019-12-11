Эксперты рассказали о пугающих оригинальных сюжетах известных сказок





Оказалось, что по оригинальной версии братьев Гримм злобная королева приказала охотникам застрелить Белоснежку и вырезать ее печень и легкие, однако девушка успела встретить возлюбленного, чем спаслась. Тогда ее мачеха пришла на свадьбу, где ее схватили гномы и заставили танцевать в раскаленных до бела железных башмаках, пока она не умрет. “Спящую красавицу” написал Джамбаттиста Базиле в 1636 году, и в его истории олицетворялись людские пороки. Согласно сюжету, спящую принцессу изнасиловал приезжий король и уехал к своей законной супруге. Жертва проснулась только тогда, когда один из ее детей высосал волшебную занозу из ее пальца. Принцесса решила отправиться к королю, в которого в итоге влюбилась, но их счастью мешала королева. Сказка заканчивается, когда последнюю зажарили на костре, приготовленном для принцессы и ее детей.Русалочка, согласно оригинальной истории, превратилась в морскую пену, когда ее возлюбленный выбрал другую. В сказке о Золушке ее сводные сестры отрезали себе части стоп, чтобы туфелька пришлась им впору. По оригинальному сюжету, мачеха выгнала уже беременную Рапунцель в лес, а принца сбросила с башни, в результате чего он лишился глаз из-за колючего кустарника.